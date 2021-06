Сегодня, в 19:00 по московскому и киевскому времени, в рамках выставки Е3 2021 начнется презентация Nintendo Direct. Официальные заявления о том, какие игры будут показаны, не поступали.

А вот слухов и инсайдов на этот счет предостаточно. Если опираться на них, то Nintendo должна показать The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и новую Donkey Kong от создателей Super Mario Odyssey. Посмотреть трансляцию можно прямо здесь.