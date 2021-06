ИГРЫ

Демонстрация геймплея Chernobylite

All in! Games и The Farm 51 показали во время PC Gaming Show кадры игрового процесса научно-фантастической хоррор-РПГ Chernobylite. Также разработчики назвали точную дату выхода проекта на ПК – 28 июля 2021 год...