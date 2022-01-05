Sony раскрыла детали PlayStation VR2

Компания Sony во время CES 2022 объявила детали системы виртуальной реальности нового поколения для консоли PlayStation 5. Новый шлем получил официальное название – PlayStation VR2. Игроков ждут высококачественные визуальные эффекты, новые сенсорные функции и улучшенное отслеживание, а также упрощенное подключение с помощью всего лишь одного кабеля, тогда как для работы прошлого шлема необходим был процессорный модуль.

Для еще большего погружения в виртуальную реальность новый VR-контроллер под названием PlayStation VR2 Sense, как и обычный геймпад DualSense, будет иметь адаптивные триггеры и тактильную отдачу.

К сожалению, дату выхода VR-гаринитуры Sony так и не назвали.

Технические характеристики PlayStation VR2 Тип дисплея​ OLED Разрешение экрана​ 2000 x 2040 на глаз Частота кадров​ 90 Гц, 120 Гц Разделение линз​ настраиваемое Поле обзора​ приблизительно 110° Датчики​ Датчик перемещения: шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр)​

Датчик надевания: IR Proximity Камеры 4 камеры для отслеживания гарнитуры и контроллера

Инфракрасные камеры для отслеживания глаз Отдача​ встроенный вибропривод Тип подключения к PS5​ USB Type-C Аудио​ Ввод: встроенный микрофон​

Вывод: разъем стереонаушников