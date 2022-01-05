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Дюка Опубликовал Дюка 1

Sony раскрыла детали PlayStation VR2

Опубликовано: 05.01.2022 09:39:24, Дюка
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Компания Sony во время CES 2022 объявила детали системы виртуальной реальности нового поколения для консоли PlayStation 5. Новый шлем получил официальное название – PlayStation VR2. Игроков ждут высококачественные визуальные эффекты, новые сенсорные функции и улучшенное отслеживание, а также упрощенное подключение с помощью всего лишь одного кабеля, тогда как для работы прошлого шлема необходим был процессорный модуль.

Для еще большего погружения в виртуальную реальность новый VR-контроллер под названием PlayStation VR2 Sense, как и обычный геймпад DualSense, будет иметь адаптивные триггеры и тактильную отдачу.

К сожалению, дату выхода VR-гаринитуры Sony так и не назвали.

 

Технические характеристики PlayStation VR2
Тип дисплея​ OLED
Разрешение экрана​ 2000 x 2040 на глаз
Частота кадров​ 90 Гц, 120 Гц
Разделение линз​ настраиваемое
Поле обзора​ приблизительно 110°
Датчики​ Датчик перемещения: шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр)​
Датчик надевания: IR Proximity
Камеры 4 камеры для отслеживания гарнитуры и контроллера
Инфракрасные камеры для отслеживания глаз
Отдача​ встроенный вибропривод
Тип подключения к PS5​ USB Type-C
Аудио​ Ввод: встроенный микрофон​
Вывод: разъем стереонаушников

 

Характеристики контроллеров PlayStation VR2 Sense
Кнопки​ Справа:​ кнопка PS, кнопка параметров, кнопки действий (круг/крест), кнопка R1, кнопка R2, правый джойстик/кнопка R3​
Слева:​ кнопка PS, кнопка создания, кнопки действий (треугольник/квадрат), кнопка L1, кнопка L2, левый джойстик/кнопка L3
Датчики/Отслеживание Датчик перемещения: шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр)
Емкостный датчик: детектор касания пальца
Инфракрасный светодиод: отслеживание положения
Отдача​ Триггерный эффект (на кнопках R2/L2), тактильная отдача (по одному приводу на устройство)
Разъем USB Type-C
Тип подключения​ Bluetooth версии 5.1​
Батарея​ встроенная литий-ионная батарея​
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Игровой разум
Shtefan (уровень 25)05.01.2022 10:15:30
У меня были большие ожидания на VR2, которые выражались в отсутствии проводов. Но уже давно было известно, что проводам быть, только на революционное чудо оставалась надежда, что инженеры сони сделают ХОБА и скажут все нафиг провода
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