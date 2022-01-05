Sony раскрыла детали PlayStation VR2

Компания Sony во время CES 2022 объявила детали системы виртуальной реальности нового поколения для консоли PlayStation 5. Новый шлем получил официальное название – PlayStation VR2. Игроков ждут высококачественные визуальные эффекты, новые сенсорные функции и улучшенное отслеживание, а также упрощенное подключение с помощью всего лишь одного кабеля, тогда как для работы прошлого шлема необходим был процессорный модуль.
Для еще большего погружения в виртуальную реальность новый VR-контроллер под названием PlayStation VR2 Sense, как и обычный геймпад DualSense, будет иметь адаптивные триггеры и тактильную отдачу.
К сожалению, дату выхода VR-гаринитуры Sony так и не назвали.
|Технические характеристики PlayStation VR2
|Тип дисплея
|OLED
|Разрешение экрана
|2000 x 2040 на глаз
|Частота кадров
|90 Гц, 120 Гц
|Разделение линз
|настраиваемое
|Поле обзора
|приблизительно 110°
|Датчики
|Датчик перемещения: шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр)
Датчик надевания: IR Proximity
|Камеры
|4 камеры для отслеживания гарнитуры и контроллера
Инфракрасные камеры для отслеживания глаз
|Отдача
|встроенный вибропривод
|Тип подключения к PS5
|USB Type-C
|Аудио
|Ввод: встроенный микрофон
Вывод: разъем стереонаушников
|Характеристики контроллеров PlayStation VR2 Sense
|Кнопки
|Справа: кнопка PS, кнопка параметров, кнопки действий (круг/крест), кнопка R1, кнопка R2, правый джойстик/кнопка R3
Слева: кнопка PS, кнопка создания, кнопки действий (треугольник/квадрат), кнопка L1, кнопка L2, левый джойстик/кнопка L3
|Датчики/Отслеживание
|Датчик перемещения: шестиосевая система определения движения (трехосевой гироскоп, трехосевой акселерометр)
Емкостный датчик: детектор касания пальца
Инфракрасный светодиод: отслеживание положения
|Отдача
|Триггерный эффект (на кнопках R2/L2), тактильная отдача (по одному приводу на устройство)
|Разъем
|USB Type-C
|Тип подключения
|Bluetooth версии 5.1
|Батарея
|встроенная литий-ионная батарея