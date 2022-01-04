Системные требования ПК-версии Rainbow Six Extraction

Всего пару недель остается до релиза Rainbow Six Extraction, и разработчики решили поделиться точными требованиями к железу для комфортной игры при различных настройках качества и разрешении. В опубликованной информации не сообщается частота обновления при данных конфигурациях, однако значится, что в игре не будет ограничения.

Низкое качество (1080p, FullHD):

ОС: Windows 10 64bit

Процессор: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200

Видео: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD RX 560 4GB

Память: 8GB

HDD: 85GB

Высокое качество (1080p, FullHD):

ОС: Windows 10 64bit

Процессор: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600

Видео: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD RX 580 8GB

Память: 16GB

HDD: 85GB

Высокое качество (1440p, WQHD):

ОС: Windows 10/11 64bit

Процессор: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X

Видео: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB / AMD RX 5600CT 6GB

Память: 16GB

HDD: 85GB

Ультра качество (2160p, 4K):

ОС: Windows 10/11 64-bit

Процессор: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X

Видео: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB / AMD RX 6800XT 16GB

Память: 16GB

HDD: 85GB (+9GB для HD текстур)

Кроме этого разработчики поделились списком всего, что будет дополнительно поддерживаться в ПК-версии:

Неограниченная частота обновления

Vulkan API

Поддержка широкоэкранных мониторов и конфигураций с несколькими мониторами

NVIDIA DLSS

NVIDIA Reflex для геймплея с минимальной задержкой

Глубокие возможности кастомизации

Внутриигровой бенчмарк для оценки производительности

Напомним, что рализ Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction запланирован на 20 января 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.