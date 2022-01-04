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NeoFlash Опубликовал NeoFlash 0
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Системные требования ПК-версии Rainbow Six Extraction

Опубликовано: 04.01.2022 22:33:39
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Всего пару недель остается до релиза Rainbow Six Extraction, и разработчики решили поделиться точными требованиями к железу для комфортной игры при различных настройках качества и разрешении. В опубликованной информации не сообщается частота обновления при данных конфигурациях, однако значится, что в игре не будет ограничения.

 

Низкое качество (1080p, FullHD):

  • ОС: Windows 10 64bit
  • Процессор: Intel i5-4460 / AMD Ryzen 3 1200
  • Видео: NVIDIA GeForce GTX 960 4GB / AMD RX 560 4GB
  • Память: 8GB
  • HDD: 85GB

 

Высокое качество (1080p, FullHD):

  • ОС: Windows 10 64bit
  • Процессор: Intel i7-4790 / AMD Ryzen 5 1600
  • Видео: NVIDIA GeForce GTX 1660 6GB / AMD RX 580 8GB
  • Память: 16GB
  • HDD: 85GB

 

Высокое качество (1440p, WQHD):

  • ОС: Windows 10/11 64bit
  • Процессор: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 2600X
  • Видео: NVIDIA GeForce RTX 2060 6GB / AMD RX 5600CT 6GB
  • Память: 16GB
  • HDD: 85GB

 

Ультра качество (2160p, 4K):

  • ОС: Windows 10/11 64-bit
  • Процессор: Intel i9-9900K / AMD Ryzen 7 3700X
  • Видео: NVIDIA GeForce RTX 3080 10GB / AMD RX 6800XT 16GB
  • Память: 16GB
  • HDD: 85GB (+9GB для HD текстур)

 

Скриншот игры Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction

 

Кроме этого разработчики поделились списком всего, что будет дополнительно поддерживаться в ПК-версии:

  • Неограниченная частота обновления
  • Vulkan API
  • Поддержка широкоэкранных мониторов и конфигураций с несколькими мониторами
  • NVIDIA DLSS
  • NVIDIA Reflex для геймплея с минимальной задержкой
  • Глубокие возможности кастомизации
  • Внутриигровой бенчмарк для оценки производительности

 

Напомним, что рализ Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction запланирован на 20 января 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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