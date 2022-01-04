Системные требования ПК-версии Rainbow Six Extraction

Всего пару недель остается до релиза Rainbow Six Extraction, и разработчики решили поделиться точными требованиями к железу для комфортной игры при различных настройках качества и разрешении. В опубликованной информации не сообщается частота обновления при данных конфигурациях, однако значится, что в игре не будет ограничения.
Низкое качество (1080p, FullHD):
Высокое качество (1080p, FullHD):
Высокое качество (1440p, WQHD):
Ультра качество (2160p, 4K):
Кроме этого разработчики поделились списком всего, что будет дополнительно поддерживаться в ПК-версии:
Напомним, что рализ Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction запланирован на 20 января 2022 года. Игра будет доступна на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.