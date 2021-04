Слухи: новая Uncharted и ремейк TLoU в разработке

НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Репортер Bloomberg и знаменитый инсайдер Джейсон Шрайер опубликовал большой материал, посвященный политике Sony. В нем он обмолвился, что Naughty Dog сейчас занимается созданием новой Uncharted. Ремейк The Last of Us для PlayStation 5 тоже находится в разработке, но его судьба до конца неизвестна. Сначала за проект отвечала небольшая внутренняя студия Sony под названием Visual Arts Service Group, однако позже его передали в руки Naughty Dog.

А вот Days Gone 2 ждать не следует. Всему виной длительная разработка первой части и неоднозначный прием среди СМИ. Sony Bend долгое время помогала с разработкой Uncharted, но теперь команде разрешили создать свой новый проект.