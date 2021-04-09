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Sailas77 Опубликовал Sailas77 7

Слухи: новая Uncharted и ремейк TLoU в разработке

Опубликовано: 09.04.2021 17:24:52, Sailas77
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НА МОМЕНТ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ ОФИЦИАЛЬНО НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА

Репортер Bloomberg и знаменитый инсайдер Джейсон Шрайер опубликовал большой материал, посвященный политике Sony. В нем он обмолвился, что Naughty Dog сейчас занимается созданием новой Uncharted. Ремейк The Last of Us для PlayStation 5 тоже находится в разработке, но его судьба до конца неизвестна. Сначала за проект отвечала небольшая внутренняя студия Sony под названием Visual Arts Service Group, однако позже его передали в руки Naughty Dog.

А вот Days Gone 2 ждать не следует. Всему виной длительная разработка первой части и неоднозначный прием среди СМИ. Sony Bend долгое время помогала с разработкой Uncharted, но теперь команде разрешили создать свой новый проект.

 

 

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Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 16)6 час. 55 мин. назад
Mas7er писал(а):
Так а кто про лажу говорит. Просто Сони сама этим шагом в открытую признаёт, что TLOU2 - проблема, после которой надо "очищать" бренд, потому что теперь он ассоциируется со скандалами, спорами и неоднозначными сюжетными решениями. Других причин выпускать в ближайшее время полноценный ремейк первой TLOU просто нет. Ну если только не для того, чтобы на ПК её слить. Это будет еще забавнее, кстати.
Ок, теперь ваше мнение мне понятнее.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)8 час. 11 мин. назад
TONY_KAVA писал(а):
Пф, никакой лажи в TLOU 2 не вижу, TLOU2 технологический шедевр, а в плане сюжета то фанатам просто дали не то чего они ожидали. А как говорится: ваши ожидания - это ваши проблемы.
Но то что ремейк TLOU1 не нужен - это факт.
Так а кто про лажу говорит. Просто Сони сама этим шагом в открытую признаёт, что TLOU2 - проблема, после которой надо "очищать" бренд, потому что теперь он ассоциируется со скандалами, спорами и неоднозначными сюжетными решениями. Других причин выпускать в ближайшее время полноценный ремейк первой TLOU просто нет. Ну если только не для того, чтобы на ПК её слить. Это будет еще забавнее, кстати.
Знаток игр
Mihailkozlov (уровень 12)11 час. 41 мин. назад
Один из нас ремейк на ps5 хотят сделать потому ,что на ней нет исклюзивов вобще зачем ее выпускать если еще 4 года ps4 будут подерживать для нее исклюзивов мало лучьше их выпускали а через 4 года уже ps5 выпустили бы ,так еще началиисклюзивы свои сливать на пк
Игровой разум
TONY_KAVA (уровень 16)сегодня, 08:11:55
Сообщение отредактировано пользователем 10.04.2021 08:16:26
BlackSite11 писал(а):
Мде, т.е. Сони фактически душит малые студии и команды, чтобы доить уже существующие франшизы, исключая полностью хоть какое-нибудь творческое проявление. Первая часть Last Of Us даже сейчас прилично выглядит, на кой черт ей ремейк? Разве что официальный повод продавать бандл за 70$. А уж с Дрейком вроде попрощались на такой хорошей ноте и вот опять.
С Дрейком попрощались, но не с Хлоей и Сэмом.

Добавлено позже:
Mas7er писал(а):
Ремейк TLOU это просто смешнейший слив в истории. Облажались с TLOU2, сделав свой самый высокооцененный среди игроков бренд токсичным, а теперь пытаются отмыться, продав по третьему разу ту игру, которую игроки полюбили rofl
Пф, никакой лажи в TLOU 2 не вижу, TLOU2 технологический шедевр, а в плане сюжета то фанатам просто дали не то чего они ожидали. А как говорится: ваши ожидания - это ваши проблемы.
Но то что ремейк TLOU1 не нужен - это факт.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)09.04.2021 20:04:21
Ремейк TLOU это просто смешнейший слив в истории. Облажались с TLOU2, сделав свой самый высокооцененный среди игроков бренд токсичным, а теперь пытаются отмыться, продав по третьему разу ту игру, которую игроки полюбили rofl
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)09.04.2021 19:10:40
За Uncharted, собственно говоря, ни грамма не удивлюсь. Забросить серию это все равно, что собственноручно пристрелить курицу несущую золотые яйца. Там приключений между предыдущими частями можно вагон и маленькую тележку понапридумывать. Да и с появлением Кэсси новый простор для продолжения открылся. Можно ее "в бой" бросить до определенного момента, пока делов не наделает. А там уже и папку с мамкой на подмогу подтянуть. Это так, к примеру. В общем, фонтанируй - не хочу. А поклонники любят и готовы покупать.
+ Кэсси:
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)09.04.2021 19:09:24
Мде, т.е. Сони фактически душит малые студии и команды, чтобы доить уже существующие франшизы, исключая полностью хоть какое-нибудь творческое проявление. Первая часть Last Of Us даже сейчас прилично выглядит, на кой черт ей ремейк? Разве что официальный повод продавать бандл за 70$. А уж с Дрейком вроде попрощались на такой хорошей ноте и вот опять.
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