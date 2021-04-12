Epic Games Store пока что полностью убыточен

Вследствие судебного разбирательства между Apple и Epic Games в Сети появилась информация о доходах с Epic Games Store. Оказывается, на текущий момент магазин приносит лишь убытки.

В 2020 году Epic Games заплатила $444 млн за эксклюзивные договоренности. Компания гарантирует, что проекты, которые не выходят в Steam, заработают определенное количество денег. Если сумма получается меньше, она доплачивает из собственного кармана.

На текущий момент размер убытков составляет $330 млн, однако глава Epic Games Тим Суини считает вложения в Epic Games Store «фантастическими инвестициями в будущее». По его словам, сервис смог привлечь геймеров отличными играми.