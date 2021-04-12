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Sailas77 Опубликовал Sailas77 3

Epic Games Store пока что полностью убыточен

Опубликовано: вчера, 16:40:16, Sailas77
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Вследствие судебного разбирательства между Apple и Epic Games в Сети появилась информация о доходах с Epic Games Store. Оказывается, на текущий момент магазин приносит лишь убытки.

В 2020 году Epic Games заплатила $444 млн за эксклюзивные договоренности. Компания гарантирует, что проекты, которые не выходят в Steam, заработают определенное количество денег. Если сумма получается меньше, она доплачивает из собственного кармана.

На текущий момент размер убытков составляет $330 млн, однако глава Epic Games Тим Суини считает вложения в Epic Games Store «фантастическими инвестициями в будущее». По его словам, сервис смог привлечь геймеров отличными играми.

 

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Игровой профи
P-r-i-n-c-e (уровень 13)5 час. 59 мин. назад
Я верю в Эпик Гэймс. Если есть игра по скидке и в Стим и в Эпике, то скорее возьму её именно у Эпиков. Они мне такое огромное количество крутых игр подарили бесплатно, что я просто не могу не отблагодарить их хоть немножечко взамен.
Понимаю, что это всё с такой целью и делалось, но какая к чёрту разница? Мне приятно это было в любом случае, реально много положительных эмоций от многих внезапных раздач было. Спасибо Эпики, держитесь там, я с вами!
Бич человечества
BlackSite11 (уровень 28)9 час. 55 мин. назад
 
Тим Суини считает вложения в Epic Games Store «фантастическими инвестициями в будущее».
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Не, ну за поддержку Remedy c их потенциальным Alan Wake 2 спасибо большое, да и с другими проектами разных студий, но я как перестал заходить в тот магазин год назад, так и забыл - зачем мне туда, собственно, нужно заходить. Тем более игры потом приходят в стим в расширенном издании и 50% скидкой.
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 16)вчера, 17:33:16
 
однако глава Epic Games Тим Суини считает вложения в Epic Games Store «фантастическими инвестициями в будущее»
Сам жди это "будущее", Суини. Уже 3 года не могут стандартные вещи для пользователя засунуть...
 
По его словам, сервис смог привлечь геймеров отличными играми
Чей выход ждешь в Steam, ибо функционал их сервиса настолько скуден, что никакого желания покупать игры там нет smile
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