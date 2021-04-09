Детали дополнения Ultimatum для Path of Exile

Во время демонстрации, посвященной Path of Exile, разработчики из Grinding Gear Games представили новое дополнение под названием Ultimatum, которое станет доступно ПК-пользователям уже 16 апреля (через неделю появится на консолях).

Расширение будет сосредоточено на новом NPC-персонаже Trialmaster'е из цивилизации Ваал. После встречи с ним вы сможете принять участие в новом испытании, которое время от времени будет появляться на картах игры и столкнет вас с волнами врагов. Через определенное время вы получите уникальную награду и предложение продолжить бой. Если вы заберете награду за завершенные бои, то испытание закончится, а если согласитесь на продолжение, то столкнетесь с более сильными врагами и сможете заполучить лучшые награды. Если же вы не сможете пройти испытание, то потеряете все полученные особые награды.