Следующие три года Sony будет выпускать игры в том числе для PS4

В недавнем интервью вице-президент по платформенному развитию и планированию Sony Хидеаки Нисино заявил, что переход с PS4 на PS5 займет три года. Японская компания постарается осуществить его как можно быстрее, но пока в ее расчетах фигурирует именно указанный период. Для пользователей PlayStation 4 это очень хорошие новости.

Получается, в течение следующих трех лет Sony будет выпускать отдельные игры и на своей консоли предыдущего поколения. Правда, на релиз всех ведущих эксклюзивов на PS4 рассчитывать не стоит. Например, Horizon Forbidden West появится на PlayStation 4, а вот Ratchet & Clank: Rift Apart заявлена только для PS5.