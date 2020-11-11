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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Следующие три года Sony будет выпускать игры в том числе для PS4

Опубликовано: 6 час. 1 мин. назад, Sailas77
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В недавнем интервью вице-президент по платформенному развитию и планированию Sony Хидеаки Нисино заявил, что переход с PS4 на PS5 займет три года. Японская компания постарается осуществить его как можно быстрее, но пока в ее расчетах фигурирует именно указанный период. Для пользователей PlayStation 4 это очень хорошие новости.

Получается, в течение следующих трех лет Sony будет выпускать отдельные игры и на своей консоли предыдущего поколения. Правда, на релиз всех ведущих эксклюзивов на PS4 рассчитывать не стоит. Например, Horizon Forbidden West появится на PlayStation 4, а вот Ratchet & Clank: Rift Apart заявлена только для PS5.

 

 

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