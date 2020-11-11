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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Подробный разбор всех аспектов в геймплее Godfall

Опубликовано: 4 час. 55 мин. назад
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Студия Counterplay Games и Gearbox Software, выступающая издателем, поделились свежей геймплейной демонстрацией Godfall. В ней разработчики рассказывают и показывают главные механики в своей игры. Ролик, который длится почти восемь минут, позволит сформировать предварительное мнение о проекте.

Значительная часть видео посвящена выбору персонажа и его усилению. Пользователям показали варианты экипировки и способы, как улучшить собственного бойца. Разработчики также детально продемонстрировали драки в стиле слешеров и приемы, которыми обладают разные герои.

Godfall выйдет завтра, 12 ноября, на PS5 и ПК (Epic Games Store).

Gameplay Walkthrough
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