Skull and Bones не покажут на Ubisoft Forward

Студия Ubisoft Singapore опубликовала официальное заявление насчет пиратского экшена Skull and Bones. В нем команда, по сути, подтвердила недавние слухи, что разработку проекта перезапустили. Создатели упомянули разнообразные производственные сложности и попытки сделать игру лучше. Именно поэтому дату релиза Skull and Bones уже несколько раз смещали.

Заявление от Ubisoft Singapore также содержит информацию о дальнейшей поддержке проекта «на протяжении нескольких лет». Это значит, что пользователей ждет игра-сервис. Как заявляют сторонние источники, Skull and Bones планируют поддерживать по примеру Fortnite. А последняя важная новость касается сегодняшней трансляции Ubisoft Forward, на которой проект не покажут. Его следующая демонстрация состоится где-то в будущем.