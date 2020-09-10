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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Skull and Bones не покажут на Ubisoft Forward

Опубликовано: 10.09.2020 16:29:43
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Студия Ubisoft Singapore опубликовала официальное заявление насчет пиратского экшена Skull and Bones. В нем команда, по сути, подтвердила недавние слухи, что разработку проекта перезапустили. Создатели упомянули разнообразные производственные сложности и попытки сделать игру лучше. Именно поэтому дату релиза Skull and Bones уже несколько раз смещали.

Заявление от Ubisoft Singapore также содержит информацию о дальнейшей поддержке проекта «на протяжении нескольких лет». Это значит, что пользователей ждет игра-сервис. Как заявляют сторонние источники, Skull and Bones планируют поддерживать по примеру Fortnite. А последняя важная новость касается сегодняшней трансляции Ubisoft Forward, на которой проект не покажут. Его следующая демонстрация состоится где-то в будущем.

 

 

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