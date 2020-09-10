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Isle of Siptah – новое дополнение для Conan Exiles

Опубликовано: 10.09.2020 15:32:28
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Компания Funcom анонсировала новое глобальное дополнение для многопользовательской игры Conan Exiles, получившее название Isle of Siptah. Аддон добавляет в игру новый огромный остров Сиптаха, в центре которого находится темная башня с бушующим вокруг нее штормом, скрывающим ужасных и неописуемых тварей. Однако не только они станут вашими противниками, так как другие игроки будут противостоять вам за власть над драгоценными материалами.

Conan Exiles: Isle of Siptah появится в раннем доступе 15 сентября.

Isle of Siptah - Announcement Trailer
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