Isle of Siptah – новое дополнение для Conan Exiles

Компания Funcom анонсировала новое глобальное дополнение для многопользовательской игры Conan Exiles, получившее название Isle of Siptah. Аддон добавляет в игру новый огромный остров Сиптаха, в центре которого находится темная башня с бушующим вокруг нее штормом, скрывающим ужасных и неописуемых тварей. Однако не только они станут вашими противниками, так как другие игроки будут противостоять вам за власть над драгоценными материалами.

Conan Exiles: Isle of Siptah появится в раннем доступе 15 сентября.