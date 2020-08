Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Задания формата контракты на чудовищ из The Witcher 3 появятся в Cyberpunk 2077

В EGS раздают Remnant: From the Ashes и The Alto Collection

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales по ходу истории происходит становление Майлза Моралеса, как супергероя. Он получил собственный уникальный набор способностей, включая невидимость и использование электричества. Еще у персонажа будут другие анимации движения и механики боя по сравнению с Marvel's Spider-Man 2018 года. Что касается масштабов, то разработчики в очередной раз сравнили свое детище с Uncharted: The Lost Legacy .

