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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales

Опубликовано: 8 час. 39 мин. назад
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Разработчики из Insomniac Games опубликовали новый скриншот и раскрыли свежие детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales – самостоятельного дополнения к Marvel's Spider-Man с Майлзом Моралесом в главной роли. Сюжет проекта станет разворачиваться спустя год после событий основной игры. Местом действия будет район Гарлем, где ведется война между энергетической компанией и криминальной группировкой, использующей передовое вооружение. Судя по всему, протагонисту придется принять участие в конфликте.

В Marvel's Spider-Man: Miles Morales по ходу истории происходит становление Майлза Моралеса, как супергероя. Он получил собственный уникальный набор способностей, включая невидимость и использование электричества. Еще у персонажа будут другие анимации движения и механики боя по сравнению с Marvel's Spider-Man 2018 года. Что касается масштабов, то разработчики в очередной раз сравнили свое детище с Uncharted: The Lost Legacy.

Marvel's Spider-Man: Miles Morales станет доступна в конце года на PS5.

 

 

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