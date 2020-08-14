Дата релиза и геймплей трейлер The Walking Dead Onslaught

Экшен для виртуальной реальности The Walking Dead Onslaught получил дату релиза и новый геймплей трейлер. Игроки смогут взять на себя роль знаменитого Дэрила Диксона с 29 сентября 2020 года на ПК и PlayStation 4. Проект поддерживает Oculus, HTC Vive и PSVR.

События The Walking Dead Onslaught разворачиваются сразу же после Войны со Спасителями в опустошенной битвами Александрии. В сюжетной кампании игроки услышат рассказ Дэрила о роковой встрече с таинственным незнакомцем. В бесконечном режиме Scavenger пользователи смогут отправиться на поиски припасов в роли Рика, Мишонн, Кэрол и Дэрила.