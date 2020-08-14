НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
1203
Дюка Опубликовал Дюка 2
Общая информацияНовости (1)Видео (2)Скриншоты (5)

Дата релиза и геймплей трейлер The Walking Dead Onslaught

Опубликовано: 5 час. 13 мин. назад
Поделиться:  

Экшен для виртуальной реальности The Walking Dead Onslaught получил дату релиза и новый геймплей трейлер. Игроки смогут взять на себя роль знаменитого Дэрила Диксона с 29 сентября 2020 года на ПК и PlayStation 4. Проект поддерживает Oculus, HTC Vive и PSVR.

События The Walking Dead Onslaught разворачиваются сразу же после Войны со Спасителями в опустошенной битвами Александрии. В сюжетной кампании игроки услышат рассказ Дэрила о роковой встрече с таинственным незнакомцем. В бесконечном режиме Scavenger пользователи смогут отправиться на поиски припасов в роли Рика, Мишонн, Кэрол и Дэрила.

Gameplay Trailer
Вам также может быть интересно
Выход Xbox Series X в ноябре подтвержден официально Microsoft официально подтвердила ходившие ранее слухи о том, что Xbox Series X поступит в продажу уже в ноябре 2020 года. Компания напоминает, что консоль будет поддерживать трассировку лучей... Выход Xbox Series X в ноябре подтвержден официально TORGI за Death Stranding Следующий розыгрыш состоится 28 августа. Успей испытать удачу! Destroy All Humans! получает VladPlasmius. TORGI за Death Stranding
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой гуру
DesmondSlade (уровень 15)4 час. 8 мин. назад
tunight писал(а):
могли бы и обе версии сделать
Зачем ? Без VR это будет очередной (Survival Instinct/OVERKILL's The Walking Dead) кривой 3-х часовой шутер по "Ходячим".
Дезмонд
tunight (уровень 25)4 час. 29 мин. назад
И снова виртуальная реальность, могли бы и обе версии сделать, для VR и обычную для клавы с мышкой или геймпадом
Игровые новoсти
5 час. 13 мин. назад2Дата релиза и геймплей трейлер The Walking Dead Onslaught вчера, 20:15:360Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales вчера, 18:40:586В EGS раздают Remnant: From the Ashes и The Alto Collection вчера, 16:37:280Трейлер к запуску Total War Saga: Troy вчера, 16:12:241Задания формата контракты на чудовищ из The Witcher 3 появятся в Cyberpunk 2077 вчера, 15:02:436Saber Interactive приобрела 4A Games 13.08.2020 14:14:260Состоялся релиз мобильной EVE Echoes
Новости игр
Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 получит демоверсиюИГРЫ Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 получит демоверсию Vicarious Visions и Activision объявили, что выпустят демоверсию Tony Hawk’s Pro Skater 1 and 2 на ПК (Epic Games Store), PlayStation 4 и Xbox One. Доступ к ней получат все, кто оформил предварительный заказ игры... Похоже, грядет анонс Injustice 3СЛУХИ Похоже, грядет анонс Injustice 3 Известный художник BossLogic выложил в своем микроблоге изображение, намекающее на грядущий анонс Injustice 3. Он опубликовал картинку с надписью INJUSTIC3, однако никаких комментариев не предоставил... Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles MoralesИГРЫ Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales Разработчики из Insomniac Games опубликовали новый скриншот и раскрыли свежие детали Marvel's Spider-Man: Miles Morales – самостоятельного дополнения к Marvel's Spider-Man с Майлзом Моралесом в главной роли...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Скриншот и детали Marvel's Spider-Man: Miles MoralesCtrl + стрелка вправо