В EGS раздают Remnant: From the Ashes и The Alto Collection

Remnant: From the Ashes

Remnant: From the Ashes PS4 / XOne / ПК

В магазине Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр. Пользователям дарят Remnant: From the Ashes и The Alto Collection. Акция продлится до 20 августа, 18:00 по Москве/Киеву. Затем в сервисе будут раздавать God's Trigger и Enter the Gungeon.

Remnant: From the Ashes представляет собой шутер от третьего лица с элементами выживания и кооперативом. Он вдохновлен серией Dark Souls, так что может похвастаться высокой сложностью. Пользователей ждут битвы с рядовыми врагами и боссами, прокачка, сбор экипировки, крафт и так далее.

The Alto Collection – это коллекция, которая включает портированные с мобильных устройств платформеры Alto's Odyssey и Alto's Adventure. Геймплей в них типичен для «таймкиллеров»: игроки управляют персонажем, едущем по бесконечному двухмерному миру на сноуборде.