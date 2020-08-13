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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4
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В EGS раздают Remnant: From the Ashes и The Alto Collection

Опубликовано: 10 час. 13 мин. назад
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В магазине Epic Games Store стартовала новая раздача бесплатных игр. Пользователям дарят Remnant: From the Ashes и The Alto Collection. Акция продлится до 20 августа, 18:00 по Москве/Киеву. Затем в сервисе будут раздавать God's Trigger и Enter the Gungeon.

Remnant: From the Ashes представляет собой шутер от третьего лица с элементами выживания и кооперативом. Он вдохновлен серией Dark Souls, так что может похвастаться высокой сложностью. Пользователей ждут битвы с рядовыми врагами и боссами, прокачка, сбор экипировки, крафт и так далее.

The Alto Collection – это коллекция, которая включает портированные с мобильных устройств платформеры Alto's Odyssey и Alto's Adventure. Геймплей в них типичен для «таймкиллеров»: игроки управляют персонажем, едущем по бесконечному двухмерному миру на сноуборде.

 

 

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Игровой разум
19tornado97 (уровень 16)7 час. 3 мин. назад
Там ещё только сегодня A Total War Saga: TROY раздают

Добавлено позже:
19tornado97 писал(а):
Там ещё только сегодня A Total War Saga: TROY раздают
Это для тех кто не видел предыдущую новость, как яshok
Геймер-ветеран
Sailas77 (уровень 9)7 час. 37 мин. назад
Shtefan писал(а):
Есть такая примета: когда Павелъ покупает игру, она в тот же день делается бесплатной или раздается по подписке Соньки на следующий месяц.
Хм, чего бы я такого хотел поиграть...scratch_ones_head
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)7 час. 45 мин. назад
Shtefan писал(а):
Есть такая примета: когда Павелъ покупает игру, она в тот же день делается бесплатной или раздается по подписке Соньки на следующий месяц.
У меня тут просьба одна...
Игровой разум
Shtefan (уровень 25)8 час. 28 мин. назад
Есть такая примета: когда Павелъ покупает игру, она в тот же день делается бесплатной или раздается по подписке Соньки на следующий месяц.
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