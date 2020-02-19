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Mypulse Опубликовал Mypulse 0

Скорый анонс Dangerous Driving 2 – новая игра от авторов Burnout

Опубликовано: вчера, 18:53:56, Mypulse
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Студия Three Fields Entertainment, основатели которой разрабатывали в свое время серию Burnout, анонсировала новую гонку под названием Dangerous Driving 2. Премьера игры запланирована на четвертый квартал 2020 года для PC, PS4, Xbox One и NSwitch.

Dangerous Driving 2 предложит открытый мир на манер Burnout Paradise. Игра будет поддерживать как одиночный, так и мультиплеерный режимы. Машин станет гораздо больше. Также разработчики обещают повысить уровень графики и сделать физику разрушений более реалистичной в сравнении с первой частью.

Оригинальная Dangerous Driving, к слову, вышла относительно недавно – в апреле 2019. Геймеры и критики встретили игру смешанно: авторам удалось создать динамичные заезды, но вот остальная часть гонки получилась у них совсем уж дешевой из-за нехватки бюджета.

 

Dangerous Driving картинка

 

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