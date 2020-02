Ранний доступ Mount & Blade 2: Bannerlord может стартовать в конце марта

Студия Three Fields Entertainment, основатели которой разрабатывали в свое время серию Burnout, анонсировала новую гонку под названием Dangerous Driving 2. Премьера игры запланирована на четвертый...

Десять дней назад студия The Bearded Ladies анонсировала свою новую пошаговую тактику Corruption 2029. Игра стала доступна уже сегодня и только в магазине Epic Games Store. По словам девелоперов, через...

Prince of Persia: The Dagger of Time – новая игра в серии для VR

Компанию Ubisoft уже давно просят воскресить серию о персидском принце, который любил обращать время вспять и бегать по стенам. Получите и распишитесь: сегодня издатель анонсировал...