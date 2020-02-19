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Mypulse Опубликовал Mypulse 0
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Ранний доступ Mount & Blade 2: Bannerlord может стартовать в конце марта

Опубликовано: вчера, 18:33:14
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Еще в августе прошлого года студия TaleWorlds объявила, что где-то в марте 2020 собирается запустить раннюю версию Mount & Blade 2: Bannerlord. Сегодня же на сайте PC Gamer появилась точная дата релиза игры в Steam – 31 марта 2020. Важно отметить, что на текущий момент страница с новостью удалена, а сама TaleWorlds пока не дала никаких объяснений.

Согласно утечке, Mount & Blade 2: Bannerlord в раннем доступе будет стоить 50 долларов США. Приобрести игру позволят в Steam, Epic Games Store и на официальном сайте девелоперов. О конкретном содержании ранней версии информации нет. Сами разработчики несколько месяцев назад сообщали, что не будут добавлять в бету строительство замков, крафт оружия и некоторые другие ключевые механики.

 

PC Gamer Bannerlord картинка

 

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