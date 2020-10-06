Издательство Ubisoft опубликовало сюжетный трейлер Watch Dogs: Legion. Его кадры демонстрируют разнообразных персонажей и беспредел, продолжающийся в Лондоне. Власть в британской столице захватили преступники, которые свергли власть с помощью загадочного персонажа под псевдонимом «Нулевой день». Хакеры из организации DedSec должны собрать сопротивление и свергнуть новый режим.

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One. До Xbox Series X и Xbox Series S игра доберется 10 ноября, а до PlayStation 5 – 24 ноября.

Параллельно Ubisoft выпустила трейлер, посвященный сезонному абонементу и поддержке игры после релиза.