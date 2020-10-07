Sony показала, как устроена внутри PlayStation 5

Sony выпустила довольно большой ролик, которого уже давно ждали фанаты. Он во всех подробностях демонстрирует внутреннюю архитектуру PlayStation 5. Представитель компании разобрал консоль на части и детально рассказал о важных элементах и решениях.

В начале видео Sony показала, как подставка крепится к устройству в вертикальном и горизонтальном положениях. Затем зрители могут увидеть материнскую плату PS5 и всякие интересности. К таковым относится использование жидкого металла в качестве термоинтерфейса и слот M.2 PCIe 4.0 для расширения файлового хранилища. Последний позволяет подключать к приставке любые SSD, которые имеют заявленную в требованиях скорость.

PlayStation 5 поступит в продажу 12 ноября в США и избранных странах, а 19 ноября – в остальном мире.