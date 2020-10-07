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Sailas77 Опубликовал Sailas77 4

Sony показала, как устроена внутри PlayStation 5

Опубликовано: 6 час. 7 мин. назад, Sailas77
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Sony выпустила довольно большой ролик, которого уже давно ждали фанаты. Он во всех подробностях демонстрирует внутреннюю архитектуру PlayStation 5. Представитель компании разобрал консоль на части и детально рассказал о важных элементах и решениях.

В начале видео Sony показала, как подставка крепится к устройству в вертикальном и горизонтальном положениях. Затем зрители могут увидеть материнскую плату PS5 и всякие интересности. К таковым относится использование жидкого металла в качестве термоинтерфейса и слот M.2 PCIe 4.0 для расширения файлового хранилища. Последний позволяет подключать к приставке любые SSD, которые имеют заявленную в требованиях скорость.

PlayStation 5 поступит в продажу 12 ноября в США и избранных странах, а 19 ноября – в остальном мире.

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Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)2 час. 13 мин. назад
Cracker писал(а):
А зачем ПК разбирать!? От пыли разве что почистить или комплектующие какие поменять.
Ну комп почистить и разобрать проще... а консоль ? spiteful
Игровой разум
Cracker (уровень 21)2 час. 54 мин. назад
Avtor-avtora писал(а):
А зачем её разбирать!? от пыли разве что чистить, или какие компоненты менять, тогда нафиг она нужна с ПК та же возня biggrin
А зачем ПК разбирать!? От пыли разве что почистить или комплектующие какие поменять. Тогда нафиг он нужен, с консолью такая возня не нужна. Лол, кек, чебукрек
Игровой разум
Avtor-avtora (уровень 25)4 час. 16 мин. назад
А зачем её разбирать!? от пыли разве что чистить, или какие компоненты менять, тогда нафиг она нужна с ПК та же возня biggrin
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