Знакомые персонажи в новом трейлере Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В кратком ролике зрителям демонстрируют знакомых фанатам серии персонажей, которые выступят против Бедствия Ганона. Именно он будет антагонистом в грядущем проекте.

Показанные на видео герои выглядят немного иначе, чем в Breath of the Wild, но это обосновано сюжетом. События Age of Calamity разворачиваются за сто лет до истории предыдущей части The Legend of Zelda, и этого срока вполне достаточно, чтобы действующие лица успели измениться.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года эксклюзивно на Nintendo Switch.