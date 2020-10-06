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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Знакомые персонажи в новом трейлере Hyrule Warriors: Age of Calamity

Опубликовано: 27 мин. назад
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Nintendo опубликовала новый трейлер Hyrule Warriors: Age of Calamity – приквела The Legend of Zelda: Breath of the Wild. В кратком ролике зрителям демонстрируют знакомых фанатам серии персонажей, которые выступят против Бедствия Ганона. Именно он будет антагонистом в грядущем проекте.

Показанные на видео герои выглядят немного иначе, чем в Breath of the Wild, но это обосновано сюжетом. События Age of Calamity разворачиваются за сто лет до истории предыдущей части The Legend of Zelda, и этого срока вполне достаточно, чтобы действующие лица успели измениться.

Hyrule Warriors: Age of Calamity выйдет 20 ноября 2020 года эксклюзивно на Nintendo Switch.

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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)23 мин. назад
Не особо содержательно...но забавно было увидеть Пуру более или менее во взрослом состоянии.
Жаль, не будет русской локализации. Breath of the Wild была шикарно переведена и озвучена на русский...
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