Сюжетный трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Компания Capcom презентовала третий по счету трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. На этот раз создатели проекта раскрыли зрителям сюжетную завязку.

В ролике сначала рассказывается о рождении одного из монстров, которому понадобилась помощь. Затем показывается, как ради этого объединились охотники и наездники, чего раньше никогда не случалось. А потом на экране демонстрируются кадры с путешествием, сражениями и центральными персонажами.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет 9 июля 2021 года на ПК (Steam) и Nintendo Switch.