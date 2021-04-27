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Sailas77 Опубликовал Sailas77 1
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Сюжетный трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin

Опубликовано: 11 час. 10 мин. назад
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Компания Capcom презентовала третий по счету трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. На этот раз создатели проекта раскрыли зрителям сюжетную завязку.

В ролике сначала рассказывается о рождении одного из монстров, которому понадобилась помощь. Затем показывается, как ради этого объединились охотники и наездники, чего раньше никогда не случалось. А потом на экране демонстрируются кадры с путешествием, сражениями и центральными персонажами.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin выйдет 9 июля 2021 года на ПК (Steam) и Nintendo Switch.

Trailer 3
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)5 час. 52 мин. назад
еще бы первую часть с мобилок портировали и продавали бы бандлом обе, было бы неплохо
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