Трейлер послерелизной поддержки Hood: Outlaws & Legends

Focus Home Interactive и Sumo Digital опубликовали новый трейлер кооперативного боевика Hood: Outlaws & Legends. В ролике разработчики подробно рассказали о поддержке игры после релиза.

Создатели планируют регулярно снабжать проект бесплатными обновлениями с персонажами, картами, режимами и временными событиями. Дополнительно Sumo Digital представила абонемент первого года, в который вошли три боевых пропуска. Они позволят обзавестись уникальными косметическими предметами.

Первый патч в рамках нулевого сезона «Солнцестояние» добавит карту «Гора», а после этого в игре пройдут несколько событий.

Hood: Outlaws & Legends выйдет 10 мая 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.