Сюжетный трейлер Dark Envoy

Компания Event Horizon выпустила сюжетный трейлер ролевой пошаговой игры Dark Envoy. В центре событий находятся брат и сестра: Малакай и Кэйла. Их путешествие по миру Яан начинается с трагедии и кровопролития, вызванных войной, которая началась с того, что люди с помощью неизвестной им технологии маны решили бросить вызов старому балансу.

В Dark Envoy в одиночку или в кооперативном режиме на двоих игрокам предстоит путешествовать по миру, меняя его своими решениями, сражаться в тактических боях, выполнять сюжетные и побочные квесты, и многое другое.

Релиз игры ожидается в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series S/X, PS4 и Xbox One.