НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
17516
Дюка Опубликовал Дюка 2
Общая информацияНовости (2)Видео (3)Скриншоты (8)

Сюжетный трейлер Dark Envoy

Опубликовано: вчера, 09:54:23
Поделиться:  

Компания Event Horizon выпустила сюжетный трейлер ролевой пошаговой игры Dark Envoy. В центре событий находятся брат и сестра: Малакай и Кэйла. Их путешествие по миру Яан начинается с трагедии и кровопролития, вызванных войной, которая началась с того, что люди с помощью неизвестной им технологии маны решили бросить вызов старому балансу.

В Dark Envoy в одиночку или в кооперативном режиме на двоих игрокам предстоит путешествовать по миру, меняя его своими решениями, сражаться в тактических боях, выполнять сюжетные и побочные квесты, и многое другое.

Релиз игры ожидается в 2022 году на ПК, PS5, Xbox Series S/X, PS4 и Xbox One.

Story Trailer
Вам также может быть интересно
Главное из Resident Evil Showcase Во время Resident Evil Showcase компания Capcom показала новый сюжетный трейлер хоррора Resident Evil Village, релиз которого состоится 7 мая на PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, ПК и Stadia... Главное из Resident Evil Showcase Дата релиза Days Gone на ПК Bend Studio и Sony Interactive Entertainment представили трейлер ПК-версии Days Gone. В ролике разработчики сообщили, когда проект выйдет на персональных компьютерах. Это произойдет уже 18 мая 2021 года... Дата релиза Days Gone на ПК
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Учитель ассасинов
_MiReD_ (уровень 15)11 час. 35 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 27.04.2021 17:45:11
Harkonnen писал(а):
Неожиданно любопытная игра из ниоткуда. Буду следить. Выглядит многообещающе, чем-то напомнило старый Арканум.

Добавлено позже:
Ну и если делают ее ребята, ответственные за Мензоберанзан, может и правда будет неплохая ролевка.
Да нет, был анонс, просто не все же прям следят за новинками прям всех игр, и новые ноунейм компании появляются, вот и пиарят неожиданно свой
новый игровой проект.
Гранд-мастер джедай
Harkonnen (уровень 26)вчера, 13:41:33
Неожиданно любопытная игра из ниоткуда. Буду следить. Выглядит многообещающе, чем-то напомнило старый Арканум.

Добавлено позже:
Ну и если делают ее ребята, ответственные за Мензоберанзан, может и правда будет неплохая ролевка.
Игровые новoсти
8 час. 42 мин. назад0Трейлер послерелизной поддержки Hood: Outlaws & Legends 11 час. 9 мин. назад1Сюжетный трейлер Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin вчера, 09:54:232Сюжетный трейлер Dark Envoy 26.04.2021 18:40:400Игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2021 26.04.2021 18:20:302Датирована новая трансляция State of Play от Sony 26.04.2021 16:22:571Новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart 23.04.2021 15:42:022Анонс дополнения Back Into Battle для Partisans 1941
Новости игр
Названа точная дата выхода Elite Dangerous: Odyssey на ПКИГРЫ Названа точная дата выхода Elite Dangerous: Odyssey на ПК Компания Frontier Developments после проведения трех фаз альфа-тестирования (последняя закончится 30 апреля) назвала окончательную дату выхода дополнения Odyssey для космического симулятора... Трейлер послерелизной поддержки Hood: Outlaws & LegendsИГРЫ Трейлер послерелизной поддержки Hood: Outlaws & Legends Focus Home Interactive и Sumo Digital опубликовали новый трейлер кооперативного боевика Hood: Outlaws & Legends. В ролике разработчики подробно рассказали о поддержке игры после релиза. Создатели планируют регулярно снабжать проект... Новый трейлер Ratchet & Clank: Rift ApartИГРЫ Новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart Insomniac Games и Sony Interactive Entertainment представили новый трейлер Ratchet & Clank: Rift Apart. Его по большей части посвятили Ривет – девушке-ломбаксу, которую мельком показали еще во время анонса...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Игры для подписчиков Xbox Live Gold в мае 2021Ctrl + стрелка вправо