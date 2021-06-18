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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Сюжетный трейлер Lost in Random

Опубликовано: 6 час. 0 мин. назад
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Zoink Games и Electronic Arts поделились свежим трейлером приключенческой игры Lost in Random. Ролик раскрывает сюжетную завязку и рассказывает о мире, который предстоит исследовать.

Главная героиня в проекте должна спасти свою сестру, которую забрала злая королева. Последняя с помощью волшебных костей определяет судьбы детей. Она приходит в их день рождения и заставляет совершить бросок. Если выпадает шестерка, то ребенка забирают в замок владычицы. Именно в это место должна проникнуть главная героиня, чтобы спасти сестру.

Lost in Random выйдет в 2021 году на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

Official Story Trailer
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