Трейлер одного из главных героев Tales of Arise

Издательство Bandai Namco Entertainment совместно с разработчиками из своей внутренней студии представило новый трейлер японской RPG Tales of Arise. Ролик посвящен одному из двух главных героев – Алфену.

Этот персонаж специализируется на быстрых атаках ближнего боя и применяет в сражениях длинный одноручный меч. Он способен проводить серии резких выпадов, нападать с воздуха и усиливать свои удары стихийными эффектами.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.