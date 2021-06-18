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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Трейлер одного из главных героев Tales of Arise

Опубликовано: вчера, 19:48:45
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Издательство Bandai Namco Entertainment совместно с разработчиками из своей внутренней студии представило новый трейлер японской RPG Tales of Arise. Ролик посвящен одному из двух главных героев – Алфену.

Этот персонаж специализируется на быстрых атаках ближнего боя и применяет в сражениях длинный одноручный меч. Он способен проводить серии резких выпадов, нападать с воздуха и усиливать свои удары стихийными эффектами.

Tales of Arise выйдет 10 сентября 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

Alphen - Character Introduction
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