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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Сюжетный трейлер Iron Harvest

Опубликовано: 3 час. 50 мин. назад
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Студия KING Art и издательство Deep Silver опубликовали трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest. Он посвящен сюжету игры, который призван продемонстрировать ужасы войны.

Кадры ролика показывают, как каждая из сторон конфликта пытается отстаивать собственные интересы. Зрителям также представили девушку с боевым медведем, потерявшую на войне отца. Затем она выросла, обучилась снайперскому ремеслу и начала принимать участие в боевых противостояниях. Кроме того, трейлер демонстрирует главных действующих лиц повествования, например, кайзера Саксонии.

Iron Harvest выйдет 1 сентября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.

Story Trailer [RUS]
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