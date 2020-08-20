Сюжетный трейлер Iron Harvest

Студия KING Art и издательство Deep Silver опубликовали трейлер стратегии в реальном времени Iron Harvest. Он посвящен сюжету игры, который призван продемонстрировать ужасы войны.

Кадры ролика показывают, как каждая из сторон конфликта пытается отстаивать собственные интересы. Зрителям также представили девушку с боевым медведем, потерявшую на войне отца. Затем она выросла, обучилась снайперскому ремеслу и начала принимать участие в боевых противостояниях. Кроме того, трейлер демонстрирует главных действующих лиц повествования, например, кайзера Саксонии.

Iron Harvest выйдет 1 сентября 2020 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One.