Рекламный ролик PlayStation 5 и DualSense

Недавно в Сеть утек рекламный ролик PlayStation 5. Sony быстро на это отреагировала и опубликовала официальную версию видео. Оно снято с участием реальной актрисы и демонстрирует разнообразные декорации. На кадрах виднеется портал, в который девушка стреляет из лука, джунгли и небольшое поселение посреди них, а также побег от гигантского осьминога.

По словам Sony, новый ролик призван показать ощущения, которые дарит контроллер DualSense. Он позволит почувствовать, как трескает лед под ногами и натягивается тетива лука. А трехмерный звук, которым снабжена PlayStation 5, должен усилить восприятие.