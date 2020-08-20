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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Рекламный ролик PlayStation 5 и DualSense

Опубликовано: 4 час. 15 мин. назад, Sailas77
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Недавно в Сеть утек рекламный ролик PlayStation 5. Sony быстро на это отреагировала и опубликовала официальную версию видео. Оно снято с участием реальной актрисы и демонстрирует разнообразные декорации. На кадрах виднеется портал, в который девушка стреляет из лука, джунгли и небольшое поселение посреди них, а также побег от гигантского осьминога.

По словам Sony, новый ролик призван показать ощущения, которые дарит контроллер DualSense. Он позволит почувствовать, как трескает лед под ногами и натягивается тетива лука. А трехмерный звук, которым снабжена PlayStation 5, должен усилить восприятие.

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