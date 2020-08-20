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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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ПК-версия Hitman 3 станет эксклюзивом Epic Games Store

Опубликовано: 2 час. 51 мин. назад
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Студия IO Interactive сообщила, что ПК-версия стелс-экшена Hitman 3 станет эксклюзивом магазина Epic Games Store. Соответствующее заявление сделал генеральный директор компании Хакан Абрак. По его словам, для IO самостоятельное издание третьей части – это большой шаг в достижении «амбициозных целей». Руководитель также сказал, что партнерство с Epic поможет разработчикам сделать Hitman 3 такой, как изначально задумывалось, и теперь коллективу не придется идти на компромиссы.

Параллельно IO Interactive выпустила трейлер очередной локации в третьей части – мрачного поместья Торнбридж в Англии. А еще разработчики сообщили о раздаче Hitman 2016 года в Epic Games Store. Все желающие смогут добавить проект в свою библиотеку с 27 августа по 3 сентября.

Hitman 3 выйдет в январе 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X.

The Thornbridge Mystery [RUS]

 

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