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Дюка Опубликовал Дюка 7
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Сюжетный трейлер и время выхода Atomic Heart

Опубликовано: 10.02.2022 11:22:55
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Компания Mundfish опубликовала новый трейлер (видео содержит ненормативную лексику) шутера Atomic Heart, посвященный сюжету игры. Проект перенесет вас в сверхсекретный советский комплекс, где вам предстоит раскрыть тайну восстания машин, сражаясь не только с обезумевшими роботами, но и другими противниками.

Также разработчики в зашифрованном виде назвали сроки выхода Atomic Heart. Проект стоит ждать в период между сентябрям и декабрем 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.

Story Trailer [RUS]
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новыестарые7 ком.
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Гранд-мастер джедай
AutoРитет (уровень 21)11 час. 20 мин. назад
Чего уж там, выглядит потрясающе! Сочетание графики, сеттинга и общей атмосферы напоминает смесь из Биошока и Сталкера. Будем посмотреть.
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)11 час. 47 мин. назад
= Shell = писал(а):
Роботы, зомби, эксперименты, поехавшая атмосфера и постсоветский антураж - эта игра просто разрыв всего...
+ А главное, Влад, там есть баба Зина. Очаровательная баба Зина с половником и тридцатью секундами до полного звездеца.))
Бич человечества
= Shell = (уровень 21)вчера, 11:30:23
Роботы, зомби, эксперименты, поехавшая атмосфера и постсоветский антураж - эта игра просто разрыв всего. Молюсь, чтобы получилась годнота, поскольку по трейлерам - это просто шедевр!
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)10.02.2022 18:17:57
AlexF1 писал(а):
Полуторогодовалой давности, но тем не менее.
Это уже не актуалочка) Нужен свежак и со всеми подробностями.
Игровой разум
AlexF1 (уровень 30)10.02.2022 17:46:59
DesmondSlade писал(а):
А можно уже полноценный фрагмент геймплея ?
Братцы, ну уж совсем лениться не надо.)) Пара кликов на раздел "Новости" по игре и можно обнаружить геймплейный ролик на 7 минут. Полуторогодовалой давности, но тем не менее.
+ Более полные версии на YouTube.
P.S. В прошлом году в начале сентября звонили из представительства 1С-Интерес и предлагали поучаствовать в закрытом тестировании игры. Какая-то у них там совместная с разработчиками акция проходила в одном из клубов. К сожалению не смог по причине занятости в означенные сроки. До сих пор малех жалею.sad
Игровой разум
DesmondSlade (уровень 17)10.02.2022 17:23:59
А можно уже полноценный фрагмент геймплея ? А то пока что это смахивает на игру с красивой оберткой, но с посредственной начинкой (аля The Order 1886).
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)10.02.2022 15:21:49
Трейлер отличный, но по игре всё ещё есть сомнения. Правда, почему-то, в Atomic Heart верится больше, чем в Сталкер 2.
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