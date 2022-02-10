Сюжетный трейлер и время выхода Atomic Heart

Компания Mundfish опубликовала новый трейлер (видео содержит ненормативную лексику) шутера Atomic Heart, посвященный сюжету игры. Проект перенесет вас в сверхсекретный советский комплекс, где вам предстоит раскрыть тайну восстания машин, сражаясь не только с обезумевшими роботами, но и другими противниками.

Также разработчики в зашифрованном виде назвали сроки выхода Atomic Heart. Проект стоит ждать в период между сентябрям и декабрем 2022 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.