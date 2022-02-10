Подробности дополнения «Заря Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla

В новом ролике разработчики из Ubisoft подробно рассказали о геймплейных особенностях дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin's Creed Valhalla. На пути к спасению сына Одину предстоит обрести множество волшебных способностей.

Путешествуя по Свартальфхейму, главный герой получит доступ к артефакту, который дарует ему власть над стихиями, возможность телепортироваться и обращаться в птицу. Конечно же, помимо этого мир двергов таит в себе множество других сокровищ и уникальных предметов экипировки.

«Заря Рагнарека» выходит 10 марта 2022 года.