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Подробности дополнения «Заря Рагнарёка» для Assassin's Creed Valhalla

Опубликовано: 10.02.2022 19:22:58
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В новом ролике разработчики из Ubisoft подробно рассказали о геймплейных особенностях дополнения «Заря Рагнарека» для Assassin's Creed Valhalla. На пути к спасению сына Одину предстоит обрести множество волшебных способностей.

Путешествуя по Свартальфхейму, главный герой получит доступ к артефакту, который дарует ему власть над стихиями, возможность телепортироваться и обращаться в птицу. Конечно же, помимо этого мир двергов таит в себе множество других сокровищ и уникальных предметов экипировки.

«Заря Рагнарека» выходит 10 марта 2022 года.

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