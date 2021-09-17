Сюжетный трейлер Elex II

Студия Piranha Bytes совместно с издательством THQ Nordic презентовали новый трейлер экшен-RPG Elex II. Ролик посвятили сюжету игры, который рассказывает о неизвестной угрозе, грозящей планете Магалан.

На видео показывается, как главный герой Джакс старается объединить разрозненные фракции для борьбы против общего врага. Он разговаривает с разными персонажами и часто встречается с непониманием: люди недооценивают предстоящую опасность.

Elex II выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза по-прежнему неизвестна.