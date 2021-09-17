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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Сюжетный трейлер Elex II

Опубликовано: 10 час. 0 мин. назад
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Студия Piranha Bytes совместно с издательством THQ Nordic презентовали новый трейлер экшен-RPG Elex II. Ролик посвятили сюжету игры, который рассказывает о неизвестной угрозе, грозящей планете Магалан.

На видео показывается, как главный герой Джакс старается объединить разрозненные фракции для борьбы против общего врага. Он разговаривает с разными персонажами и часто встречается с непониманием: люди недооценивают предстоящую опасность.

Elex II выйдет на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S, дата релиза по-прежнему неизвестна.

Story Trailer [RUS]
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