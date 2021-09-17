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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0

Анонсирована SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Опубликовано: 10 час. 25 мин. назад, Sailas77
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Грядет новая часть приключений Губки Боба. Purple Lamp Studios и THQ Nordic анонсировали экшен-платформер SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake. В игре рассказывается о том, как главный герой и его друг Патрик получили слезы русалки, которые могут исполнять желания. Дуэт воспользовался этим, чтобы начать путешествовать по разным мирам.

Первый трейлер показывает, как протагонисты проходят через порталы и попадают во вселенные, где живут пираты, ковбои и рыцари. Геймплей в проекте сводится к исследованию локаций и преодолению разнообразных препятствий.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch. Когда именно состоится релиз, неизвестно.

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