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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Сюжет и окружение в новом трейлере Amnesia: Rebirth

Опубликовано: вчера, 18:53:30
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Студия Frictional Games опубликовала новый трейлер Amnesia: Rebirth. Его посвятили сюжету и окружению в грядущем хорроре. В начале ролика закадровый голос от лица главной героини Таси Трианон рассказывает, как девушка очнулась в Алжирской пустыне. Она потеряла часть воспоминаний и понятия не имеет, почему очутилась в столь отдаленном месте.

Параллельно на экране показываются кадры с разномастными локациями. При прохождении игры пользователи побывают в каких-то каменных храмах, пещерах, помещения, похожих на бункеры и так далее.

Amnesia: Rebirth выйдет 20 октября 2020 года на ПК и PlayStation 4.

Story & Environment Trailer
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