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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Дата выхода The Medium

Опубликовано: вчера, 16:31:03
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Bloober Team выпустила новый трейлер The Medium – психологического ужастика, который разработчики называют своим самым амбициозным проектом. В ролике создатели раскрыли дату релиза игры. Она станет доступна к покупке 10 декабря 2020 года на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S и сразу после релиза появится в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

Свежее видео, кроме раскрытия даты выхода, отметилось демонстрацией атмосферных локаций. Все они уникально стилизованы и ощущаются зловещими.

Напомним: по сюжету The Medium пользователям предстоит перевоплотиться в медиума Марианну и отправиться в заброшенный отель-пансионат, чтобы выяснить подробности убийства девочки, которое преследует главную героиню в видениях.

Release Date Reveal
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