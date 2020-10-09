Дата выхода The Medium

Bloober Team выпустила новый трейлер The Medium – психологического ужастика, который разработчики называют своим самым амбициозным проектом. В ролике создатели раскрыли дату релиза игры. Она станет доступна к покупке 10 декабря 2020 года на ПК, Xbox Series X и Xbox Series S и сразу после релиза появится в подписочном сервисе Xbox Game Pass.

Свежее видео, кроме раскрытия даты выхода, отметилось демонстрацией атмосферных локаций. Все они уникально стилизованы и ощущаются зловещими.

Напомним: по сюжету The Medium пользователям предстоит перевоплотиться в медиума Марианну и отправиться в заброшенный отель-пансионат, чтобы выяснить подробности убийства девочки, которое преследует главную героиню в видениях.