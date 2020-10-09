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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Сюжетный трейлер Sackboy: A Big Adventure

Опубликовано: вчера, 19:15:08
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Sumo Digital и Sony Interactive Entertainment представили сюжетный трейлер Sackboy: A Big Adventure. Правда, о самой истории в ролике рассказали мало. Закадровый голос лишь представляет Сэкбоя, как великого герои и вещает об опасностях, с которыми ему предстоит столкнуться. К таковым, например, относятся драки с разнообразными злодеями. Им, судя по всему, отвели роль боссов.

Свежий трейлер также позволяет оценить уровни из Sackboy: A Big Adventure и прохождение всяческих препятствий. Сэкбою в игре придется перемещаться между движущимися платформами, убегать от огромного кита, быстро перепрыгивать объекты и так далее.

Sackboy: A Big Adventure выйдет 12 ноября 2020 года на PS4 и PS5.

Story Trailer
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