НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
33536
Sailas77 Опубликовал Sailas77 2
Общая информацияНовости (3)Блоги (1)Видео (3)Скриншоты (11)

Системные требования Forza Horizon 5

Опубликовано: 30.09.2021 17:17:55
Поделиться:  

Студия Playground Games огласила системные требования гоночной игры Forza Horizon 5. Она объявила минимальные, рекомендованные и идеальные параметры. Последние нужны для развлечений с максимальными настройками и включенной трассировкой лучей.

 

 

Минимальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 версии 1909;
  • процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 970;
  • видеопамять: 4 Гбайт;
  • оперативная память: 8 Гбайт;
  • место на накопителе: 110 Гбайт.

Рекомендованные системные требования:

  • ОС: Windows 10 версии 1909;
  • процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 1070;
  • видеопамять: 8 Гбайт;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 110 Гбайт.

Идеальные системные требования:

  • ОС: Windows 10 версии 1909;
  • процессор: AMD Ryzen 7 3800XT или Intel Core i7-10700K;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce GTX 3080;
  • видеопамять: 16 Гбайт для Radeon или 10 Гбайт для GeForce.;
  • оперативная память: 16 Гбайт;
  • место на накопителе: 110 Гбайт.
Вам также может быть интересно
Deathloop – обзор Временные петли постепенно становятся все более популярной тематикой в играх. Трендом это не назовешь, но тенденция явно прослеживается. Судите сами: с 2010 по 2019 год вышло лишь два хоть сколь-нибудь известных проекта про замкнутые повторяющиеся циклы... Deathloop – обзор Life Is Strange: True Colors – обзор Первая часть Life is Strange в 2015 году заложила прочный фундамент для целой франшизы. Она сделала акцент на эмоциональной и местами сентиментальной подростковой истории, а также подробно прописанных персонажах. Герои постоянно взаимодействовали между собой... Life Is Strange: True Colors – обзор
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые2 ком.
Ком. на странице5102050100
Футбольный гуру
Димасик (уровень 29)30.09.2021 22:08:30
Skymilion писал(а):
Надеюсь про 3080 имеется ввиду 4K
хороший вопрос, могли бы и уточнить, потому как для большинства если это только hd, то это космос, у кого пк
Игровой разум
Skymilion (уровень 18)30.09.2021 19:57:44
Надеюсь про 3080 имеется ввиду 4K
Игровые новoсти
вчера, 16:41:240Состоялся релиз FIFA 22 вчера, 16:14:520Доступна демоверсия Disciples: Liberation 01.10.2021 14:05:520Дата релиза и новый трейлер экшена Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin 01.10.2021 11:46:540Трансляция Square Enix на TGS 2021 01.10.2021 11:30:330Трейлер игрового процесса Warhammer 40,000: Chaos Gate – Daemonhunters 01.10.2021 11:26:180Трейлер к скорому релизу Back 4 Blood 01.10.2021 10:49:550Релизный трейлер DLC Wavelengths для Life Is Strange: True Colors
Новости игр
Трансляция Square Enix на TGS 2021ИГРЫ Трансляция Square Enix на TGS 2021 Выставка Tokyo Game Show 2021 в самом разгаре, и сегодня компания Square Enix проведет свою трансляцию в ее рамках. Среди обещанных проектов внимание посвятят Final Fantasy VII: The First Soldier... Дата релиза и новый трейлер экшена Stranger of Paradise: Final Fantasy OriginИГРЫ Дата релиза и новый трейлер экшена Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin Во время TGS 2021 компания Square Enix показала новый трейлер экшена Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin, который был анонсирован в июне на выставке E3 2021. Над созданием проекта работает Team Ninja, предлагая... Состоялся релиз FIFA 22ИГРЫ Состоялся релиз FIFA 22 Electronic Arts опубликовала трейлер к релизу футбольного симулятора FIFA 22, который в этом году использует новую технологию HyperMotion. С ее помощью разработчики осуществили захват движений 22 профессиональных футболистов...
© 2009-2021 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Многие материалы на портале размещены пользователями и если вы считаете, что они нарушают ваши авторские права - свяжитесь с нами через форму контактов. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2020 года / Игры 2021 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Релизный трейлер eFootballCtrl + стрелка вправо