Системные требования Forza Horizon 5

Студия Playground Games огласила системные требования гоночной игры Forza Horizon 5. Она объявила минимальные, рекомендованные и идеальные параметры. Последние нужны для развлечений с максимальными настройками и включенной трассировкой лучей.

Минимальные системные требования:

Рекомендованные системные требования:

Идеальные системные требования:

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