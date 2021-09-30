Системные требования Forza Horizon 5

Опубликовано: 30.09.2021 17:17:55
Студия Playground Games огласила системные требования гоночной игры Forza Horizon 5. Она объявила минимальные, рекомендованные и идеальные параметры. Последние нужны для развлечений с максимальными настройками и включенной трассировкой лучей.
Минимальные системные требования:
- ОС: Windows 10 версии 1909;
- процессор: AMD Ryzen 3 1200 или Intel Core i5-4460;
- видеокарта: AMD Radeon RX 470 или NVIDIA GeForce GTX 970;
- видеопамять: 4 Гбайт;
- оперативная память: 8 Гбайт;
- место на накопителе: 110 Гбайт.
Рекомендованные системные требования:
- ОС: Windows 10 версии 1909;
- процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i5-8400;
- видеокарта: AMD Radeon RX 590 или NVIDIA GeForce GTX 1070;
- видеопамять: 8 Гбайт;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- место на накопителе: 110 Гбайт.
Идеальные системные требования:
- ОС: Windows 10 версии 1909;
- процессор: AMD Ryzen 7 3800XT или Intel Core i7-10700K;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT или NVIDIA GeForce GTX 3080;
- видеопамять: 16 Гбайт для Radeon или 10 Гбайт для GeForce.;
- оперативная память: 16 Гбайт;
- место на накопителе: 110 Гбайт.