Трейлер боевой системы Sherlock Holmes Chapter One

Студия Frogwares продолжает снабжать публику информацией о детективном приключении Sherlock Holmes Chapter One. Разработчики выпустили новый трейлер проекта, который посвятили боевой системе.

В ролике показано, как реализованы битвы в игре. Холмсу нельзя убивать людей, но он способен выводить их из строя с помощью приемов ближнего боя. А стреляет сыщик только в специальные точки на телах противников, причем в процессе время замедляется, чтобы упростить прицеливание.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.