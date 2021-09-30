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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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Трейлер боевой системы Sherlock Holmes Chapter One

Опубликовано: 30.09.2021 17:51:41
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Студия Frogwares продолжает снабжать публику информацией о детективном приключении Sherlock Holmes Chapter One. Разработчики выпустили новый трейлер проекта, который посвятили боевой системе.

В ролике показано, как реализованы битвы в игре. Холмсу нельзя убивать людей, но он способен выводить их из строя с помощью приемов ближнего боя. А стреляет сыщик только в специальные точки на телах противников, причем в процессе время замедляется, чтобы упростить прицеливание.

Sherlock Holmes Chapter One выйдет 16 ноября 2021 года на ПК, PS5, Xbox Series X и Series S. Версии для PS4 и Xbox One задержатся на несколько недель.

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Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)01.10.2021 09:59:04
SANYA2012 писал(а):
А с другой стороны, если бы не было боевой системы на что была похожа игра? Вспомним игру Vampyr, была интересна. Она насыщена детективными расследованиями, которые зависели от выбора, и даже дополнена элементами экшена с боевой системой. Все вышло удачно. А здесь сам Шерлок, почему бы и не пострелять.
Вот как раз Vampyr - хреновый пример в плане боевки. Она там деревянная и совсем ненужная, игра бы ничего не потеряла вовсе (кроме боссфайтов, прости господи), исключи она драки. Чтобы хорошо прокачаться - нужно убивать неписей, а они прописаны лучше, чем моя жизнь, потому спасибо, нет. И не дайте боги выбрать сложность игры выше средней - угловатая боевка станет реальным камнем преткновения в продвижении по сюжету, потому что враги тупо превосходят по уровню, гриндить по 1-5 очка опыта за мобов - так до пенсии качаться можно. Нет, эту игру боевка ОДНОЗНАЧНО портила, а небоевые пассивные вампирские плюхи были прекрасно вплетены в повествование - на этом нужно было остановиться.
Игровой разум
Графиня (уровень 24)30.09.2021 23:11:47
В стандартную игру про Шерлока пытаются добавить экшена я так понимаю? Да еще и по желанию, судя по настройкам. Хмм...Ну тут надо посмотреть на финальный результат. Главное чтобы сюжет и загадки не подкачали. А боевая система приложится.smile
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)30.09.2021 22:41:27
SANYA2012 писал(а):
А с другой стороны, если бы не было боевой системы на что была похожа игра?
Была бы похожа на предыдущие игры про Шерлока от этих же разработчиков)
Дезмонд
SANYA2012 (уровень 27)30.09.2021 19:06:45
Mas7er писал(а):
Если честно, не уверен, что этой игре в принципе нужна была боевая система.
А с другой стороны, если бы не было боевой системы на что была похожа игра? Вспомним игру Vampyr, была интересна. Она насыщена детективными расследованиями, которые зависели от выбора, и даже дополнена элементами экшена с боевой системой. Все вышло удачно. А здесь сам Шерлок, почему бы и не пострелять.
Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)30.09.2021 18:39:48
Если честно, не уверен, что этой игре в принципе нужна была боевая система.
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