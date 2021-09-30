Релизный трейлер eFootball

Konami опубликовала трейлер к релизу игры eFootball, которая пришла на замену бренду PES. Сегодня она стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК, а позже появится на iOS и Android. При этом проект поддерживает возможность играть бесплатно на нескольких устройствах.

На текущий момент eFootball дает возможность управлять такими командами, как Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювернтус, Бавария, Арсенал, Коринтианс, Фламенго, Сан-Паулу и Ривер Плейт, а также соревноваться в PvP-матчах по сети с другими пользователями или против искусственного интеллекта без покдлючения к интернету. На протяжении осени в игру будут добавляться новые режимы и функции, среди которых возможность создать свою футбольную команду.