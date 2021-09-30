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Релизный трейлер eFootball

Опубликовано: 2 час. 33 мин. назад
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Konami опубликовала трейлер к релизу игры eFootball, которая пришла на замену бренду PES. Сегодня она стала доступна на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One и ПК, а позже появится на iOS и Android. При этом проект поддерживает возможность играть бесплатно на нескольких устройствах.

На текущий момент eFootball дает возможность управлять такими командами, как Барселона, Манчестер Юнайтед, Ювернтус, Бавария, Арсенал, Коринтианс, Фламенго, Сан-Паулу и Ривер Плейт, а также соревноваться в PvP-матчах по сети с другими пользователями или против искусственного интеллекта без покдлючения к интернету. На протяжении осени в игру будут добавляться новые режимы и функции, среди которых возможность создать свою футбольную команду.

Launch Trailer
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Футбольный гуру
Mas7er (уровень 25)1 час. 29 мин. назад
В Steam на данный момент игра имеет всего 9% положительных отзывов, что делает её одной из самых низкооцененных игр за всю историю сервиса. Такие дела. Впрочем, по трейлерам и геймплейным роликам всё было и так понятно. Единственный конкурент FIFA просто самоустранился.
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