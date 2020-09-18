Компания CD Projekt RED на третьей прямой трансляции Night City Wire огласила системные требования Cyberpunk 2077. Пользователи могут выдохнуть, так как заявленные спецификации более чем лояльные. Для запуска игры с минимальными настройками будет достаточно иметь процессор Intel Core i5-3570K или AMD FX-8310, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 780 на 3 Гбайт или AMD Radeon RX 470 и 8 Гбайт оперативной памяти. Полный системные требования указаны на картинке ниже.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и в GeForce Now. Игра также заглянет на консоли нового поколения.