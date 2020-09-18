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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Состоялся релиз Crysis Remastered

Опубликовано: 5 час. 47 мин. назад
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Сегодня, 18 сентября, Crytek выпустила Crysis Remastered на всех заявленных платформах – ПК (Epic Games Store), PS4 и Xbox One. В честь релиза проекта разработчики выпустили новый трейлер.

Ролик посвятили зрелищным противостояниям Номада со всяческими врагами. Кадры содержат перестрелки, в которых главный герой использует разнообразное оружие, поездки на танки, а также демонстрируют высокую детализацию, разрушаемое окружение и инопланетян, появляющихся в Crysis ближе к финалу.

Напомним: на Nintendo Switch ремастер вышел еще 23 июля.

Launch Trailer
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