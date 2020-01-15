Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин»

Шестой сезон PlayerUnknown's Battlegrounds уже доступен на тестовых серверах. Главной особенностью новинки стала карта «Каракин», которая может похвастаться обилием разрушаемых объектов и компактными размерами.

«Каракин» представляет собой скалистый остров, расположенный у берегов Северной Африки. Масштаб – два квадратных километра, в пределах которых и должны будут уместиться 64 геймера. Игроки смогут сражаться в городах, под землей и в окружении горных кряжей.

Изюминкой новой карты окажется механика черных зон. Внутри зон не получится играть скрытно, так как здания будут рушиться в реальном времени. Вдобавок в «Каракине» появится взрывчатка C4, уничтожающая выбранные стены и полы.

По словам девелоперов, «Каракин» заменит карту «Викенди» в ходе шестого сезона. В будущем «Викенди» получит значительные исправления, которые коснутся баланса, изменят расположение построек, улучшат производительность и т.д. Премьера шестого сезона PUBG на официальных серверах состоится уже 22 января для PC и 30 января для консолей.