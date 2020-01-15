НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
60714
Дюка Опубликовал Дюка 0
Общая информацияНовости (4)Видео (4)Скриншоты (27)Геймарт (18)Достижения

Консольный релиз Moons of Madness переехал

Опубликовано: вчера, 09:38:28
Поделиться:  

Психологический хоррор Moons of Madness вышел на ПК еще в октябре прошло года, а на PS4 и Xbox One должен был появиться 21 января этого года. Однако разработчики игры сообщили о переносе даты выхода на 24 марта. Дополнительное время необходимо для того, чтобы лучше оптимизировать проект для консолей.

Напомним, что события Moons of Madness разворачиваются на марсианской исследовательской станции Trailblazer Alpha, где астронавту Шейну Ньюхарту предстоит переживать внутреннюю борьбу в условиях сверхъестественных событий.

 

Скриншот игры Moons of Madness

 

Вам также может быть интересно
PlayStation 5 на CES 2020 Компания Sony во время CES 2020 представила небольшой анонс консоли PlayStation 5. Был показан логотип, а также подтверждено то, что она выйдет во время зимних праздников. Также официально подтвердили и функции новой консоли... PlayStation 5 на CES 2020 В сети опять появились намеки на новую Batman: Arkham Компания Warner Bros. Games Montreal еще осенью 2019 года начала тизерить новую Batman: Arkham, публикуя фрагменты некоего логотипа с припиской «Схватите Рыцаря». Сегодня девелоперы выложили... В сети опять появились намеки на новую Batman: Arkham
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
Комментариев пока еще нет. Оставьте свое мнение!
Игровые новoсти
10 час. 29 мин. назад0Стало известно, когда в Magic: Legends начнется бета-тест 11 час. 27 мин. назад0Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота» вчера, 18:11:340Новости Path of Exile – четыре дополнения в 2020 году вчера, 17:50:170Обзорный трейлер Zombie Army 4: Dead War – кровь и кооператив вчера, 17:29:470DLC Battle Rally для Shenmue III получило дату релиза вчера, 17:11:333BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер? вчера, 16:47:360Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин»
Новости игр
BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер?ИГРЫ BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер? В ходе недавнего финансового отчета компания EA заявила, что собирается перевыпустить свои классические игровые серии в улучшенном формате. Вполне возможно, что первой получит обновление... Игры PlayStation Plus в январе 2020 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в январе 2020 года Компания Sony, наконец, объявила список игр на январь 2020 год, которые будут бесплатны для подписчиков PlayStation Plus с 6 января по 3 февраля. На этот раз обладателей PS4 ждет больше, чем две игры... Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин»ИГРЫ Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин» Шестой сезон PlayerUnknown's Battlegrounds уже доступен на тестовых серверах. Главной особенностью новинки стала карта «Каракин», которая может похвастаться обилием разрушаемых объектов и...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Сюжетный трейлер DOOM EternalCtrl + стрелка вправо