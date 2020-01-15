Консольный релиз Moons of Madness переехал

Психологический хоррор Moons of Madness вышел на ПК еще в октябре прошло года, а на PS4 и Xbox One должен был появиться 21 января этого года. Однако разработчики игры сообщили о переносе даты выхода на 24 марта. Дополнительное время необходимо для того, чтобы лучше оптимизировать проект для консолей.

Напомним, что события Moons of Madness разворачиваются на марсианской исследовательской станции Trailblazer Alpha, где астронавту Шейну Ньюхарту предстоит переживать внутреннюю борьбу в условиях сверхъестественных событий.