НОВОСТИИГРЫБЛОGIРЕЙТИНГИСТАТЬИВИДЕО
ВОЙТИ
Mypulse Опубликовал Mypulse 3

BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер?

Опубликовано: вчера, 17:11:33, Mypulse
Поделиться:  

В ходе недавнего финансового отчета компания EA заявила, что собирается перевыпустить свои классические игровые серии в улучшенном формате. Вполне возможно, что первой получит обновление именно трилогия Mass Effect, о которой девелоперы из BioWare вспомнили накануне: они опубликовали свежий твит, где представлен короткий пролог первой части Mass Effect с заглавной музыкой на фоне.

В прошлом EA не видела выгоды в создании ремастеров. Не исключено, что изменить свое мнение ее побудили успехи Activision (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy) и Capcom (Resident Evil 2). Фанаты, к слову, уже давно просят разработчиков выпустить полноценный ремастер трилогии ME.

Вам также может быть интересно
Дату релиза Final Fantasy 7 Remake перенесли Ожидали поиграть в первую главу Final Fantasy 7 Remake в марте? Но не тут-то было. Компания Square Enix заявила о переносе проекта на 10 апреля 2020 года. Причина обычная: разработчики хотят предоставить игрокам проект в лучшем виде... Дату релиза Final Fantasy 7 Remake перенесли Sony опять не поедет на E3, в отличие от Microsoft Sony сообщила, что второй год подряд пропустит выставку E3, и это даже несмотря на то, что в этом году состоится выход консоли PlayStation 5. Как заявили сотрудники компании, «мы очень уважаем Entertainment Software Association... Sony опять не поедет на E3, в отличие от Microsoft
Оставлять сообщения могут только зарегистрированные пользователи.
Загрузка...
новыестарые3 ком.
Ком. на странице5102050100
Игровой разум
Графиня (уровень 23)9 час. 52 мин. назад
Двоякое чувство. Понимая что BioWare ничего нового и хорошего уже не сделает, я была бы не против ремастера всей трилогии напримерsmile Главное чтобы ничего не меняли. Ну кроме картинки и каких то старых технических элементов)
Гранд-мастер джедай
Blizlite (уровень 20)10 час. 11 мин. назад
Сообщение отредактировано пользователем 15.01.2020 21:02:54
BioWare вспоминает о Mass Effect
Знаток игр
P-r-i-n-c-e (уровень 12)вчера, 17:31:34
В то, что это будут Ремейки на уровне РЕ, Спайро и Крэш слабо верится... Но может хоть в ремастерах Масс Эффектов наконец-то прикрутят поддержку геймпадов на ПК...
Игровые новoсти
10 час. 28 мин. назад0Стало известно, когда в Magic: Legends начнется бета-тест 11 час. 27 мин. назад0Масштабный патч 8.3 для WoW уже доступен – «Видения Н’Зота» вчера, 18:11:340Новости Path of Exile – четыре дополнения в 2020 году вчера, 17:50:170Обзорный трейлер Zombie Army 4: Dead War – кровь и кооператив вчера, 17:29:470DLC Battle Rally для Shenmue III получило дату релиза вчера, 17:11:333BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер? вчера, 16:47:360Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин»
Новости игр
Marvel's Avengers выйдет позжеИГРЫ Marvel's Avengers выйдет позже Компания Square Enix объявила о переносе даты релиза не только Final Fantasy 7 Remake. Такая же участь постигла и еще один проект – Marvel Avengers, который разрабатывается Crystal Dynamics... Новости Path of Exile – четыре дополнения в 2020 годуИГРЫ Новости Path of Exile – четыре дополнения в 2020 году Студия Grinding Gear Games разрабатывает сейчас полноценную Path of Exile 2. Параллельно команда продолжает поддерживать первую Path of Exile: как оказалось, в течение 2020 года игра получит четыре... Игры PlayStation Plus в январе 2020 годаИГРЫ Игры PlayStation Plus в январе 2020 года Компания Sony, наконец, объявила список игр на январь 2020 год, которые будут бесплатны для подписчиков PlayStation Plus с 6 января по 3 февраля. На этот раз обладателей PS4 ждет больше, чем две игры...
© 2009-2020 Gamer-Info.com
Копирование информации без письменного разрешения администрации сайта запрещено. Все торговые марки являются собственностью их правообладателей. Материалы с пометкой "Пресс-релиз" публикуются на правах рекламы. Используя функции портала, вы принимаете пользовательское соглашение и подтверждаете ознакомление с политикой конфиденциальности.
Главная страница
БЛОGI
FAQ
Добавление игры в базу
Размещение рекламы
Вакансии
Контакты
База игр
Серии игр
Игры 2019 года / Игры 2020 года
Онлайн игры / Флеш игры
Словарь геймера
Пользователи
Архив новостей
RSS каналы:
Новости
Видео
Обзоры и превью
Flash игры
БЛОGI
Шестой сезон добавит в PUBG новую карту – «Каракин»Ctrl + стрелка вправо