BioWare вспоминает о Mass Effect – намек на ремастер?

В ходе недавнего финансового отчета компания EA заявила, что собирается перевыпустить свои классические игровые серии в улучшенном формате. Вполне возможно, что первой получит обновление именно трилогия Mass Effect, о которой девелоперы из BioWare вспомнили накануне: они опубликовали свежий твит, где представлен короткий пролог первой части Mass Effect с заглавной музыкой на фоне.

В прошлом EA не видела выгоды в создании ремастеров. Не исключено, что изменить свое мнение ее побудили успехи Activision (Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, Spyro Reignited Trilogy) и Capcom (Resident Evil 2). Фанаты, к слову, уже давно просят разработчиков выпустить полноценный ремастер трилогии ME.