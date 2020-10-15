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Sailas77 Опубликовал Sailas77 0
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Секреты и решения в новом трейлере The Dark Pictures: Little Hope

Опубликовано: вчера, 19:42:23
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Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment выпустили новый трейлер кинематографического ужастика The Dark Pictures: Little Hope. Свежий ролик посвятили игровым секретам и решениям, которые будут влиять на повествование.

При прохождении проекта пользователям придется регулярно совершать выбор, причем нередко в условиях ограниченного времени. Действия игрока в такие моменты будет определять дальнейший ход событий и судьбы персонажей. А что касается секретов, то к таковым, например, относятся картины, показывающие возможное будущее. Они висят на разных локациях.

The Dark Pictures: Little Hope выйдет 30 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.

Secrets & Premonitions Trailer [RUS]
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