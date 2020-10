Секреты и решения в новом трейлере The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope

The Dark Pictures: Little Hope PS4 / XOne / ПК

Студия Supermassive Games и издательство Bandai Namco Entertainment выпустили новый трейлер кинематографического ужастика The Dark Pictures: Little Hope. Свежий ролик посвятили игровым секретам и решениям, которые будут влиять на повествование.

При прохождении проекта пользователям придется регулярно совершать выбор, причем нередко в условиях ограниченного времени. Действия игрока в такие моменты будет определять дальнейший ход событий и судьбы персонажей. А что касается секретов, то к таковым, например, относятся картины, показывающие возможное будущее. Они висят на разных локациях.

The Dark Pictures: Little Hope выйдет 30 октября 2020 года на ПК, PS4 и Xbox One.