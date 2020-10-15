Геймплей за Рейна в Mortal Kombat 11

Студия NetherRealm и издательство Warner Bros. Interactive Entertainment выпустили новый трейлер Mortal Kombat 11. Его посвятили Рейну – новому бойцу, который появится в игре вместе с релизом дополнения Kombat Pack 2.

В ролике показываются все приемы персонажа. Он способен драться на любой дистанции и обладает широким спектром ударов. Например, Рейн способен вызвать водяные волны атакой об землю, что позволяет пробить нижний блок.

Kombat Pack 2 поступит в продажу 17 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch одновременно с изданием Mortal Kombat 11: Ultimate. Тогда же файтинг появится на консолях следующего поколения.