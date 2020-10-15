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Sailas77 Опубликовал Sailas77 5
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О транспорте, стиле и прочем в новой демонстрации Cyberpunk 2077

Опубликовано: вчера, 20:08:33
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CD Projekt RED провела четвертый эпизод онлайн-передачи Night City Wire, посвященной горячо ожидаемой Cyberpunk 2077. В новом выпуске пользователям подробно рассказали о создании транспорта и его стилизации под антураж игры. К этому разговору присоединился актер Киану Ривз, который исполнил роль Джонни Сильверхенда и стал рекламным лицом проекта.

В отдельном трейлере разработчики рассказали о значении стиля в Cyberpunk 2077. Они показали, как одеваются жители Найт-Сити и поведали о моде в мегаполисе недалекого будущего. Не забыла CDPR и о маркетинге. Зрителям продемонстрировали короткий и зрелищный ролик с Ви, который за обедом обсуждает свои амбициозные планы.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и, как стало известно сегодня, Google Stadia. Версия для облачного сервиса Google появится без опозданий, хотя ранее разработчики планировали выпустить ее позже.

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новыестарые5 ком.
Ком. на странице5102050100
Гранд-мастер джедай
CeMeH (уровень 26)5 час. 59 мин. назад
Rega-002 писал(а):
да знают они: кровь, убийста, матюки и голые сиськи
Зараза, прочитал коммент - рука машинально потянулась к кошельку.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)6 час. 30 мин. назад
fmn1959 писал(а):
Мда.... денежек много видать потратили... нашего брата чем уж и брать не знают. Молодцы. Играем.
да знают они: кровь, убийста, матюки и голые сиськи
Последняя надежда человечества
fmn1959 (уровень 30)9 час. 33 мин. назад
Мда.... денежек много видать потратили... нашего брата чем уж и брать не знают. Молодцы. Играем.
Игровой профи
Rega-002 (уровень 13)сегодня, 04:42:25
Кавказ - сила!
Почетный геймер
andystorm (уровень 8)вчера, 23:42:03
Разработчики не перестают удивлять. Вот эти тачки и возможность выбрать свой стиль окончательно взорвали мне мозг от счастья. До выхода почти месяц остался, только бы от счастья не помереть.
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