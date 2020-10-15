О транспорте, стиле и прочем в новой демонстрации Cyberpunk 2077

CD Projekt RED провела четвертый эпизод онлайн-передачи Night City Wire, посвященной горячо ожидаемой Cyberpunk 2077. В новом выпуске пользователям подробно рассказали о создании транспорта и его стилизации под антураж игры. К этому разговору присоединился актер Киану Ривз, который исполнил роль Джонни Сильверхенда и стал рекламным лицом проекта.

В отдельном трейлере разработчики рассказали о значении стиля в Cyberpunk 2077. Они показали, как одеваются жители Найт-Сити и поведали о моде в мегаполисе недалекого будущего. Не забыла CDPR и о маркетинге. Зрителям продемонстрировали короткий и зрелищный ролик с Ви, который за обедом обсуждает свои амбициозные планы.

Cyberpunk 2077 выйдет 19 ноября 2020 года на ПК, PS4, Xbox One, в GeForce Now и, как стало известно сегодня, Google Stadia. Версия для облачного сервиса Google появится без опозданий, хотя ранее разработчики планировали выпустить ее позже.