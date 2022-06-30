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roma911 Опубликовал roma911 0
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Sea of Stars не выйдет в этом году

Опубликовано: 5 час. 28 мин. назад
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Плохая новость для тех, кто ждал возможности прикоснуться к классическим RPG: на один проект в этом году стало меньше. Студия Sabotage сообщила о переносе даты выхода Sea of Stars. Теперь окном релиза значится 2023 год.

Причиной такого решения в студии назвали заботу о здоровье сотрудников и желании сделать качественный продукт. Разработчики поблагодарили сообщество и рассказали о поиске возможности поделиться хотя бы частью игры со всеми желающими в этом году.

Sea of Stars представляет собой классическую пошаговую RPG. Она является приквелом прошлой игры студии – платформера битем-апа The Messenger. Sea of Stars расскажет о двух детях Солнцестояния, которые столкнутся с злым алхимиком и его созданиями. Чтобы победить, героям нужно выполнить Магию Затмения, объединив силы Солнца и Луны.

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