Sea of Stars не выйдет в этом году

Sea of Stars

Sea of Stars NSwitch / PS4 / XOne / ПК

Плохая новость для тех, кто ждал возможности прикоснуться к классическим RPG: на один проект в этом году стало меньше. Студия Sabotage сообщила о переносе даты выхода Sea of Stars. Теперь окном релиза значится 2023 год.

Причиной такого решения в студии назвали заботу о здоровье сотрудников и желании сделать качественный продукт. Разработчики поблагодарили сообщество и рассказали о поиске возможности поделиться хотя бы частью игры со всеми желающими в этом году.

Sea of Stars представляет собой классическую пошаговую RPG. Она является приквелом прошлой игры студии – платформера битем-апа The Messenger. Sea of Stars расскажет о двух детях Солнцестояния, которые столкнутся с злым алхимиком и его созданиями. Чтобы победить, героям нужно выполнить Магию Затмения, объединив силы Солнца и Луны.