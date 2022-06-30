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roma911 Опубликовал roma911 0
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Электрические питомцы и телекинез: вышел новый трейлер Redfall

Опубликовано: 2 час. 49 мин. назад
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Студия Arcane выпустила новый трейлер кооперативного шутера Redfall, который выйдет под крылом издательства Bethesda Softworks. В нем разработчики предлагают нагляднее познакомиться с некоторыми локациями города Редфолл и способностями персонажей.

Так, помимо сражений с десятками вампиров, в ролике можно увидеть такие способности, как призыв механического ворона и использование телекинетического щита. Не обошли стороной и улучшение оружия и кастомизацию героев, бегло показав их в кадре.

Redfall выйдет в 2023 году на PC и Xbox Series X/S. Игроки отправятся в город Редфолл в штате Массачусетс, который заполонили вампиры. В одиночку или в команде до четырех человек им предстоит прокачивать умение и экипировку, чтобы очистить город от нежити.

“Welcome to Redfall” Official Trailer
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