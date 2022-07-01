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Nickless Опубликовал Nickless 0
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Кошмары на идиллическом острове – в новом сюжетном трейлере The Chant

Опубликовано: 6 час. 56 мин. назад
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Семинар по духовному росту пошел не по плану – посиделки на природе обернулись кромешным кошмаром, когда в мир людей прорвались чудовища из другого измерения. Об этом рассказывает свежий сюжетный трейлер игры The Chant от канадской студии Brass Token.

The Chant – однопользовательское хоррор-приключение, действие игры происходит на острове. Нам предстоит обрести духовное равновесие, чтобы не сломиться перед наступающим ужасом, а также заниматься собирательством и мастерить предметы.

Релиз проекта ожидается осенью на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S.

Story Trailer
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