Кошмары на идиллическом острове – в новом сюжетном трейлере The Chant

Семинар по духовному росту пошел не по плану – посиделки на природе обернулись кромешным кошмаром, когда в мир людей прорвались чудовища из другого измерения. Об этом рассказывает свежий сюжетный трейлер игры The Chant от канадской студии Brass Token.

The Chant – однопользовательское хоррор-приключение, действие игры происходит на острове. Нам предстоит обрести духовное равновесие, чтобы не сломиться перед наступающим ужасом, а также заниматься собирательством и мастерить предметы.

Релиз проекта ожидается осенью на PC (Steam), PlayStation 5, Xbox Series X|S.