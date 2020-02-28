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Сборник Metro Redux уже доступен на Nintendo Switch

Опубликовано: 5 час. 1 мин. назад
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Студия 4A Games выпустила трейлер к релизу комплекта Metro Redux на Nintendo Switch. Уже сейчас обладатели портативной консоли могут оценить сразу две игры из популярной серии – Metro 2033 и Metro: Last Light.

Девелоперы заверяют, что занимались портированием игр самостоятельно в течение 8 месяцев. На Nintendo Switch сборник Metro Redux поддерживает железные 30 FPS и 1080p (720p без прямого подключения к сети).

Metro Redux продается в магазинах в виде цельного коробочного издания, которое содержит две игры и все вышедшие к ним дополнения. Электронные версии Metro 2033 и Metro: Last Light можно приобрести отдельно в Nintendo eShop.

Nintendo Switch Launch Trailer [RUS]
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