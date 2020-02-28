«Ярость викингов» добавит в War Thunder шведские танки

Компания Gaijin Entertainment поведала сегодня о новом крупном апдейте для War Thunder под названием «Ярость викингов». Обновление добавит в игру линейку шведских танков и другие боевые машины – уже в середине марта 2020 года.

Шведские танки, учитывая нейтральную позицию страны в течение XX века, не могут похвастаться большой известностью. Однако практичности и уникальности им не занимать: в «Ярости викингов» геймерам позволят оценить легкие довоенные модели типа Strv m/31 и Strv m/40L, а также современные вроде CV90C.

Апдейт не ограничится представлением одной Швеции. С его релизом расширение получат все страны War Thunder – всего ожидается более 60 моделей наземной, воздушной и морской техники. Советы, к примеру, обзаведутся так и не испытанным крейсером «Свердлов», а на стороне США появится невероятно удачный штурмовик-истребитель Douglas A-4 Skyhawk времен Вьетнама.